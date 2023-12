Prefeitura de Giruá discute reposição salarial de servidores

O prefeito de Giruá, Ruben Weimer, recebeu na manhã desta quarta-feira (27). a diretoria do Sindicato dos Municipários, com quem discutiu assuntos relativos ao dissídio e reposição salarial dos servidores públicos municipais.

Segundo o site da prefeitura de Giruá, o encontro formalizou as tratativas, já que a gestão municipal aguarda a definição do IPCA no início de janeiro de 2024. O índice é que baliza a política salarial do funcionalismo. Em janeiro, haverá novo encontro entre o Executivo Municipal e o Sindicato, para avaliar a real reposição e reajuste dos servidores.

Outra questão abordada no gabinete foi o pagamento do precatório referente à ação ordinária de cobranças de revisão de vencimentos dos servidores municipais do ano de 2003. Em virtude do alto valor, informou a prefeitura, o montante será parcelado, sendo o primeiro vencimento previsto para o segundo semestre de 2024 e o restante em cinco parcelas anuais consecutivas.