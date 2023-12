Teutônia libera dose de reforço de vacina bivalente da Covid

Foi liberada no município de Teutônia mais uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19, para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidas com mais de 12 anos de idade, que tenham recebido a última dose da vacina bivalente há 6 meses ou mais. O reforço está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) sem agendamento.

O esquema monovalente fica disponível para pacientes que tenham 5 anos ou mais, e está centralizado no CAS, em Canabarro, nas quartas-feiras, das 7h30min às 17h, e na UBS de Languiru, às sextas, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. Já o esquema bivalente, está disponível para pessoas com 18 anos de idade ou mais, que tenham recebido ao menos duas doses do esquema monovalente, em todas as UBS.

As vacinas contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, passam a incorporar o Calendário Básico Nacional. Para receber a vacina, o cidadão deve portar a carteira de vacinação, um documento de identificação com foto e o cartão do SUS.