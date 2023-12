Caxias do Sul registra aumento de fluxo ciclístico no verão

O aumento sazonal do fluxo de ciclistas no trânsito de Caxias do Sul, em decorrência do verão e dos períodos de férias escolares e de trabalhadores, motiva o alerta da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) aos condutores. A prefeitura pede que motoristas e motociclistas redobrem a atenção com os ciclistas, uma vez que estes também são atores envolvidos no sistema de trânsito. Além do mais, são partes mais vulneráveis, assim como os pedestres.

Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no artigo 29, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas, sempre em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte, dentre os quais as bicicletas. É importante salientar que a legislação vigente prevê consequências para condutores que desrespeitam os ciclistas no trânsito. A Fiscalização de Trânsito pode autuar os condutores, desde que os agentes flagrem atos contrários aos determinados em lei, informa a assessoria de imprensa da prefeitura de Caxias do Sul.

De acordo com a norma, qualquer veículo automotor, ao ultrapassar um ciclista, deve respeitar uma distância lateral mínima de 1,5 metro. Descumprindo a legislação, incorrerá em infração de natureza média, cuja previsão é multa no valor nominal de R$ 130,16, além da aplicação de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

A SMTTM, em colaboração com a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL), está promovendo uma série de ações voltadas aos ciclistas e pedestres em todos os domingos do verão. Aos domingos, das 8h às 17h, trecho da rua Plácido de Castro estará bloqueado ao tráfego de veículos, permitindo a prática de esportes e caminhadas ao ar livre (exceto quando há a Feira da Maesa). Em dias de chuva não haverá bloqueio da via. Além disso, a SMTTM informa que já existem pré-reservas de datas para a realização de passeios ciclísticos em Caxias do Sul no período do veraneio.