Fiscalização doa carne bovina a entidades da região Noroeste

Fiscais estaduais agropecuários da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) participaram, na semana passada, da Operação Horus da Brigada Militar, que apreendeu 12 bovinos contrabandeados da Argentina, enquanto faziam a travessia do rio Uruguai, na localidade de Poço Preto, município de Alecrim. Depois do abate, foram doados 1.120 quilos de carne desossada para 17 entidades beneficentes da região Noroeste do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (26). As informações são da assessoria de imprensa da secretaria.

Segundo o fiscal estadual agropecuário da Seapi e supervisor regional substituto de Santa Rosa, Fernando Rempel, os bovinos apreendidos foram recebidos no Cispoa 913, Frigorífico do A. Zago, em Boa Vista do Buricá, onde foi realizado o abate e a desossa. "O abate é proveniente da apreensão de bovinos sem comprovação de origem na região. O frigorífico conta com inspeção estadual, e a carne apresentou-se apta ao consumo humano", disse Rempel.

As doações foram direcionadas para entidades dos municípios de Alecrim, Santa Rosa, Porto Mauá, Boa Vista do Buricá, Cândido Godói, Crissiumal, Giruá, Horizontina, Santo Cristo, São Martinho, Três de Maio e Tucunduva.