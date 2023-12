Unidades prisionais do Estado recebem equipamentos para videoconferência

A Polícia Penal distribuiu equipamentos para a instalação de 175 salas de videoconferências judiciais e visitas virtuais em 100 unidades prisionais das dez regiões penitenciárias do Estado. A entrega, que ocorreu na última sexta-feira (22) faz parte de um convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cujo investimento total é de mais de R$ 3,5 milhões. As salas serão compostas por televisão com suporte, câmera de videoconferência, computador, mesa e cadeiras.

Segundo o site do governo do RS, a aquisição tem como objetivo atender à crescente demanda de audiências virtuais. Somente em 2023, já foram realizadas cerca de 23 mil no sistema prisional. A implantação desse sistema, que passou a ser mais utilizado durante a pandemia, visa a trazer mais economia ao Estado, já que não é necessário fazer escolta e deslocar presos até os fóruns, além de buscar a mais segurança aos servidores, que poderiam se deparar com situações de risco nesses deslocamentos.

A iniciativa leva em conta a necessidade de adequação a essa modalidade nos estabelecimentos prisionais já existentes e nos que serão inaugurados, como a Cadeia Pública de Porto Alegre e o Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas.

Também foram distribuídos entre as dez regiões penitenciárias 448 celulares funcionais, 25 tablets e 25 modems. O contrato de telefonia móvel em comodato tem validade de 30 meses, com valor mensal de R$ 35.062,80 e total de R$ 420.753,60.