O Mátria Parque de Flores lançou o Passaporte Pedrinho, ingresso que garante gratuidade para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e acompanhante. Com dois anos de funcionamento em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, Para atender a este público, que pode e deve estar em todos os lugares, o Mátria concluiu a capacitação de 100% de seus colaboradores em treinamento do programa TEAcolhe, do governo do Estado do Rio Grande do Sul. A atividade foi conduzida pela equipe do Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo da 6ª Região - CRR/TEAcolhe Igrejinha, coordenado pela psicóloga Adriana Trindade.