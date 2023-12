Nova sede da Delegacia Penitenciária é aberta em Canoas

A Polícia Penal inaugurou a nova sede da 1ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR), no bairro Marechal Rondon, em Canoas. A revitalização e a readequação do prédio tiveram duração de três meses e foram realizadas com mão de obra de 10 pessoas privadas de liberdade da Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro, da Penitenciária da Estadual de Canoas 1 e do Complexo Prisional de Canoas.

O novo espaço é dividido em dois pavimentos que abrigarão diversos setores, como operacional, administrativo, técnico e de transportes, e conta com sala para reuniões, cursos e capacitações. A Agência Regional de Inteligência Penitenciária e a Seção de Atendimento ao Servidor também ocuparão parte do local, que ainda servirá de espaço para treinamento do Grupo de Intervenção Rápida. A sede tem estacionamentos cobertos para viaturas e alojamentos para servidores.

O principal objetivo da mudança foi atender às necessidades da própria delegacia, com um espaço mais amplo e adequado para todos os setores. A 1ª Região Penitenciária é a maior do Estado, sendo responsável pelo gerenciamento de 12 unidades prisionais e de aproximadamente 8,5 mil apenados e 850 servidores.

Para a delegada da 1ª DPR, Alexsandra Viecelli, a decisão de investir em um espaço mais amplo e moderno não é apenas uma questão de infraestrutura, mas uma medida estratégica que reflete o compromisso com a eficiência da realização das atribuições de orientar, planejar e executar as atividades administrativas, de segurança, de tratamento penal e do grupo tático. "Essa inauguração simboliza um passo em direção à modernização e à otimização de recursos para atender às necessidades e ao crescimento da nossa instituição", afirmou.