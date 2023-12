Tecnopuc vai instalar polo voltado ao agro em Santa Rosa

A cidade de Santa Rosa vai contar com uma extensão do Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs). O prefeito Anderson Mantei assinou o contrato da parceria entre a prefeitura e a instituição de ensino para a instalação do Polo Tecnológico Tecnopuc Agro Santa Rosa. O objetivo do projeto é atrair investimentos de empresas inovadoras e startups para estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e, consequentemente, impulsionar o desenvolvimento da cidade.

A partir da assinatura será realizado um estudo técnico para planejar e estruturar a implementação do hub Tecnopuc de inovação voltado para o setor agro em Santa Rosa. Essa é uma pauta que vem sendo trabalhada há muito tempo por lideranças da cidade. O superintendente de Inovação e Desenvolvimento da universidade e do parque tecnológico, Jorge Audy, ressaltou essa nova parceria. "Esse projeto só tem sentindo se mudar a qualidade de vida das pessoas. Vamos trabalhar muito para atingir as expectativas de toda a região e avançar com esse projeto. É a primeira vez que a saímos de dentro da universidade para um projeto como esse", conta.

O projeto terá parceria com a Unijuí. O prefeito ressaltou que este é um grande momento para a cidade, "Ninguém faz nada sozinho, por isso queremos todas universidades juntas para esse grande projeto". Ele ainda reforçou que em breve, a comunidade vai poder conhecer o novo parque tecnológico. "Nós vamos dar início no nosso polo de tecnologia, que vai virar a chave da nossa região e contar com a participação de grandes pesquisadores. Esse movimento vai incentivar aos jovens produzir tecnologia aqui", afirma.

Diversas empresas do município já manifestaram interesse em participar do Polo Tecnopuc na cidade. Ao todo, entre valores que virão de recursos federais e municipais, deve ser investidos cerca de R$ 2,2 milhões para a criação do polo tecnológico.