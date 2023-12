Nova empresa de coleta de lixo inicia operação em Erechim

Começou a operar, em Erechim, uma nova empresa na coleta de resíduos no município. A partir desta terça-feira (26) a empresa Urban Serviços e Transportes, vencedora do processo licitatório, deu início aos trabalhos de coleta de resíduos seco e orgânico em Erechim, com a mesma sistemática de dias e horários de coleta, já em operação pelo município.

Os 11 caminhões da empresa estiveram nas ruas com equipes completas . Ainda, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente faz o acompanhamento hora a hora do trabalho da empresa e pede à população que continuem separando e acondicionando o lixo de maneira adequada para facilitar o trabalho dos coletores.

Além disso, a prefeitura pede à população que, durante as festividades de fim de ano, as pessoas sejam conscientes e cuidem da limpeza da sua rua. Lembrando que, nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro não haverá coleta de resíduos, retornando os serviços normalmente no dia 2 de janeiro.