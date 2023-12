Venâncio Aires inicia pagamento de auxilio a atingidos pelas chuvas

Após avaliação dos cadastrados durante mutirão em Vila Mariante e Linha Mangueirão, união dos grupos familiares e a exclusão de pessoas já contempladas com algum recurso financeiro dos programas destinados à atingidos pelas cheias do Rio Taquari, a prefeitura de Venâncio Aires chegou a lista de 150 famílias aptas a receberem R$ 1.000,00 através do programa S.O.S. Mariante. O valor foi anunciado pelo prefeito Jarbas da Rosa no início do mês, e os contemplados serão chamados para comprovação de endereço e apresentação de conta bancária até esta quarta-feira (27). O objetivo é concluir os pagamentos aos beneficiários até o final deste ano.

De acordo com a secretária de Planejamento e Urbanismo e responsável pela seleção das famílias, Deizimara Souza, a lista de pré-selecionados já foi publicada. Os contemplados receberam uma mensagem pelo celular de informação no número fornecido durante o cadastro. "Dos cadastrados no S.O.S Mariante, selecionamos como responsável e contemplada no grupo familiar primeiramente a mãe e, em caso de não ter a mãe, o pai aparece como o titular", explica Deizimara.

Apenas os chamados nesta listagem devem comparecer à UBS Mariante. Pessoas que se cadastraram no programa SOS no mês de setembro e não receberam nenhum tipo de benefício financeiro até agora nem aparecem com beneficiário nessa etapa devem procurar a secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social para verificar suas informações cadastrais. A expectativa é de que os pagamentos às famílias atingidas sejam finalizados até a sexta-feira (29). No entanto, a prefeitura não descarta uma segunda chamada caso necessário para resgatar alguma família que tenha direito e não foi beneficiada nesta primeira lista.