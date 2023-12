Capão da Canoa inicia série de shows até virada para 2024

O município de Capão da Canoa, no Litoral Norte, terá uma programação especial de shows neste fim de ano, com atrações no Centro e nos distritos. Já o tradicional show da virada será com o cantor nacional Vitor Kley, no dia 31 de dezembro, a partir da meia-noite, no Largo do Baronda, à beira-mar. Todas as atrações são gratuitas e com classificação livre.

A programação inicia na quinta-feira (28), com celebração e show com o Padre Ezequiel Dal Pozzo, às 21h, na Praça do Índio, em Curumim. No domingo (31), serão realizados os shows da virada no Centro e distritos. Em Capão Novo, a festa será comandada pelo cantor Bernardo Fortes, a partir das 22h30min, na beira-mar. Em Curumim, terá show com Rê Viera, a partir das 22h30min, na Rua Mascarenhas de Morais esquina com a rua Aimoré. Já em Arroio Teixeira, acontecerá show com Janinho Mazotti e banda, partir das 22h30min, na rua Maracanã.

No Centro da cidade, será realizado o tradicional show de Réveillon com Vitor Kley, que se apresenta pela segunda vez no município. O esquenta da festa da virada será por conta do Jipp Dj, que sobe ao palco a partir das 22h.