EGR inicia melhorias em estradas na Região dos Vales

Começou na terça-feira (26) as obras e intervenções para qualificar a segurança e a fluidez do tráfego em nove rodovias administradas pela EGR. O cronograma para essa semana prevê a construção de interseção e a execução de reparos localizados no Vale do Taquari, roçadas, limpeza de margens e conservação em várias regiões do estado.

No Vale do Taquari, as obras estão concentradas na construção da rotatória localizada no quilômetro 83 da ERS-129, em Muçum e na execução de reparos localizados entre os quilômetros sete e 18 da RSC-453, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul. Por fim, serão executados serviços de roçadas, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do quilômetro 80 ao 90, entre Encantado e Muçum; na ERS-130, do quilômetro 69 ao 75, em Lajeado e na RSC-453, do quilômetro zero ao 20, entre Venâncio Aires e Cruzeiro do Sul.

A EGR ressalta que durante a realização das intervenções é possível que haja redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia pista e tráfego intercalado. Por isso, é fundamental que os condutores estejam atentos à sinalização e sigam as orientações das equipes presentes na pista. Lembrando que a programação pode sofrer alterações devido às condições climáticas desfavoráveis.