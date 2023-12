Viaduto do Cassino tem obras de alargamento concluídas na BR-392

A Ecosul entregou, nesta terça-feira, a obra de alargamento da pista viária sob o viaduto do Cassino, no km 16 da BR-392, em Rio Grande. A obra, que não foi contemplada pelo Dnit na ocasião da duplicação do trecho, recebeu investimento de R$ 3,9 milhões por parte da concessionária.

De acordo com o gerente de engenharia, Miquéias Neuenfeld, além da pista, as alças de acesso ao viaduto foram ampliadas, garantido mais fluidez ao tráfego. O principal objetivo da melhoria foi possibilitar que os usuários tenham as duas faixas livres para a circulação dos veículos na BR-392. "A obra amplia a segurança viária dos usuários por esse trecho que dá acesso ao Porto do Rio Grande, ao próprio município e ao Balneário do Cassino", destaca.

Por se tratar de uma via de acesso à zona portuária, onde veículos de passeio e comerciais trafegam diariamente, a movimentação é expressiva. Segundo dados da concessionária, até novembro deste ano o volume diário médio de tráfego da Praça do Capão Seco ficou em 11.545 veículos.

A mudança eliminou o estreitamento da antiga pista e trouxe a facilidade das pistas de aceleração e desaceleração para realização dos movimentos no viaduto. Os motoristas acessam o viaduto por faixas específicas, mantendo as duas faixas de circulação livres na BR-392. O engenheiro explica que a faixa auxiliar de desaceleração é destinada à redução de velocidade. "Dessa maneira, o condutor consegue sair da via principal e ajustar sua velocidade de forma segura, com tempo e distância suficientes para acesso aos ramos do viaduto", complementa Miquéias. J

O viaduto ganhou também uma nova rede de iluminação com 43 postes duplos, cada um com duas pétalas de luminárias LED na potência de 190 watts. A obra contemplou ainda a construção de muros de contenção em ambos os lados da via, possibilitando alicerçar a implantação das novas faixas. Ao longo dos trabalhos o cronograma inicial de seis meses foi ampliado em função de condições climáticas adversas.