Badesul libera R$ 10 milhões para unidade de grãos em Palmeira das Missões

O Badesul Desenvolvimento destinará R$ 10 milhões para a implantação de uma unidade de armazenagem e beneficiamento de grãos em Palmeira das Missões. O investimento será utilizado para a aquisição de equipamentos, montagem e obras necessárias ao funcionamento da estrutura, que contará com financiamento total de mais de R$ 28 milhões.

Liberado pela agência de fomento neste mês, o valor é um recurso próprio do Badesul e está sendo contratado por meio do Plano Safra 2023-2024 - programa do governo federal que destina fundos para custeio e investimentos no setor agropecuário. "Pela primeira vez na história da instituição, conseguimos nos habilitar para operar com recursos equalizáveis, que contam com uma parcela da taxa de juros subsidiada pelo governo, sendo, dessa forma, uma opção mais barata aos produtos rurais em relação às operações praticadas no mercado", explicou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

De acordo com Gastal, a expectativa é de que em 2024 ocorram novas contratações com o Plano Safra, impulsionando o desenvolvimento do setor no Rio Grande do Sul. "Neste ano, injetamos mais de R$ 182,8 milhões no agronegócio. E esperamos avançar na disponibilização de créditos que devem financiar sistemas de irrigação, aquisição de insumos e outras atividades fundamentais para o fomento da agropecuária", finalizou o presidente.