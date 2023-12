Pelotas inicia manejo da vegetação da orla da lagoa

A prefeitura de Pelotas deu início à ação compartilhada que busca aperfeiçoar o manejo da vegetação na orla da Lagoa dos Patos, perfazendo a região entre o Pontal da Barra e a Colônia de Pescadores Z3. A atividade será desenvolvida por meio de trabalho integrado entre as secretarias municipais de Qualidade Ambiental, Desenvolvimento Rural e Serviços Urbanos e Infraestrutura, com ênfase no verão, considerando que é a época da manutenção mais recorrente e que a população frequenta mais os locais. O novo formato de atuação se estenderá ao longo de 2024.

A proposta busca, dentre outras atividades, o manejo seletivo da vegetação, preservando as características ecológicas e paisagísticas da orla, além da remoção das espécies exóticas e exóticas invasoras e, consequentemente, a conservação de espécies nativas, com especial atenção para as ameaçadas de extinção. Conforme o secretário de Qualidade Ambiental, Eduardo Schaefer, a pasta vai autorizar a remoção das espécies exóticas para a proteção da biodiversidade local.

"A ideia é aperfeiçoar o trabalho, que é de competência do município, com o olhar mais detalhado desse processo de manejo da vegetação e limpeza da orla, junto dos operadores de máquinas e equipes que recolhem os materiais. Além disso, trabalhamos, também, com a divulgação dessas espécies e a conscientização da comunidade com o manuseio de resíduos, para o uso mais sustentável da beira da praia, minimizando os impactos", observou.

Algumas espécies conhecidas como agave, yuca, mamona e cana-do-reino serão alvo de supressão, com remoção total das raízes, enquanto o capim-annoni, a grama-bermuda e o carrapicho serão roçados. As plantas exóticas invasoras são aquelas que, quando estabelecidas no novo ambiente, podem ser motivos de problemas ambientais e econômicos. As espécies exóticas invasoras descaracterizam a orla da Lagoa dos Patos e representam risco para a biodiversidade, pois produzem alterações em processos ecológicos naturais, tendendo a se tornar dominante, com diversos reflexos negativos, entre eles, a alteração da paisagem.