Prefeitura de Imbé pretende construir praça em área onde ficava o antigo Santa Terezinha Praia Clube

A prefeitura de Imbé encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que visa permutar área com a Força Sindical, detentora do antigo Santa Terezinha Praia Clube, localizado na rua Edith de Lourdes, no balneário Santa Terezinha. Caso a proposição seja aprovada pelos vereadores, as ruínas do local serão derrubadas e a prefeitura construirá uma praça no local. A troca de áreas não terá custos ao município.