Campus do IFSul em Sapucaia do Sul recebe laboratório de inovação

Foi inaugurado, na semana passada, o Laboratório de Inovação do campus Sapucaia do Sul do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFSul). Equipado com recursos tecnológicos diversificados, o projeto teve como principal desafio o desenvolvimento de soluções de baixo custo para problemas recorrentes em hortas comunitárias trabalhou o conceito STEAM, acrônimo em inglês para integração de conhecimentos em Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

Impressora 3D, cortadora a laser, painel interativo e simulador de realidade virtual são alguns dos recursos disponíveis no espaço, que também irá incluir os equipamentos do projeto de robótica. Para o coordenador do curso Técnico em Mecânica e integrante do projeto LIFE, professor André Capellão, o laboratório irá permitir a criação e construção de materiais e objetos diversos, além de potencializar muitas ideias inovadoras. "É como o próprio projeto da horta, quando a gente iria imaginar que hortas comunitárias poderiam ter alguma relação com a Mecânica? E têm! O laboratório permite que a gente crie inúmeras possibilidades para novos projetos e integração com outras áreas e disciplinas", afirmou Capellão.

Os estudantes que irão concluir o ensino médio em breve expressaram um sentimento misto em relação ao novo espaço: "Estamos muito felizes em ver o laboratório pronto e saber que foi uma conquista do nosso projeto. Confesso que estamos um pouquinho chateados que não estaremos aqui para usar os recursos, se pudesse a gente voltava só para ficar no laboratório", disse a estudante Alice Trindade dos Santos durante a confraternização de inauguração do espaço. A coordenadora do Departamento de Pesquisa e Extensão, Janaína Jaeger aproveitou a oportunidade para assegurar os/as estudantes de que as portas sempre estarão abertas para recebê-los/as, pois a Extensão tem como principal objetivo atender e integrar a comunidade.

Durante o momento, o diretor-Geral do Câmpus Sapucaia do Sul, Fábio Lemes, destacou o papel da tecnologia e da inovação para a educação, Ele também agradeceu o empenho da coordenadoria de Compras e do Departamento de Estrutura e Logística que atuaram diretamente para a implementação do laboratório.

Com objetivo de reconhecer e valorizar as aplicações de abordagens STEAM em sala de aula, o Prêmio Liga STEAM é promovido anualmente pela Fundação ArcelorMittal e pela Fundação Banco do Brasil, em parceria com a AVSI Brasil e a Tríade Educacional. O laboratório foi implementado com recursos públicos, possibilitados através da Lei Federal 8.313/91 de incentivo à cultura.