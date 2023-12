MEC vai enviar mais de 140 mil livros para Gravataí

Estudantes da rede municipal de ensino de Gravataí irão receber livros didáticos do Ministério da Educação (MEC) para o ano letivo de 2024. Serão disponibilizadas cerca de 140 mil obras para 27 mil alunos na volta às aulas, marcada para 26 de fevereiro. Com isso, a prefeitura fará uma economia de R$ 14 milhões

As obras serão fornecidas a cerca de 27,5 mil estudantes através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e não terão custos ao município. Entre o 1º e o 5º ano, serão três livros por aluno, em média. Entre o 6º e o 9º, a média será de oito livros por aluno.

O recebimento dos livros se tornou possível após articulação da secretária municipal de Educação, Aurelise Braun, em Brasília. "Estamos atendendo a um pedido frequente da nossa rede de professores para que a escolha seja mais democrática, e não impositiva. Assim, os educadores terão maior autonomia para desenvolver suas práticas pedagógicas e isso vai interferir positivamente no processo de ensino e aprendizagem", comenta Aurelise.

A distribuição dos livros é feita por meio de um contrato entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e os Correios, que levam os livros diretamente das editoras para as escolas. Os materiais distribuídos são escolhidos pelas escolas, desde que inscritos no PNLD e aprovados em avaliações pedagógicas coordenadas pelo Ministério da Educação.