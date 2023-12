Projeto ambiental é realizado em Severiano de Almeida

O projeto Acsa Rally 4x4, desenvolvido pelo Automóvel Clube de Severiano de Almeida, realizou uma ação ambiental com objetivo de contribuir com a recuperação de área degradada junto ao Britador Municipal da cidade. A ação integra o projeto desenvolvido pelo Clube que que competiu no Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade neste ano.

Após, foi feito cálculo da emissão de gás carbônico gerado pelo projeto durante os eventos do campeonato e com isso, gerada a quantidade de árvores nativas que precisavam ser plantadas para compensar tal emissão. Um dos pilotos da equipe, Evandro Carbonera, juntamente com alunos da escola José Bisognin, de Severiano de Almeida, realizaram o plantio de 48 mudas de árvores nativas como Tipuana, Ariticun, Cereja, Pitanga e Canela do brejo.