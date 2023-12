Vereadores aprovam reajustes no salário e no vale alimentação para os servidores de Santo Ângelo

Os vereadores aprovaram o projeto do Executivo que concede reajuste aos servidores municipais de Santo Ângelo. O índice é de 4,51%, acima da estimativa de inflação para o ano conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O reajuste atinge servidores ativos e inativos e passa a vigorar em 1º de janeiro de 2024.

"Temos limite no índice da folha, que não pode ultrapassar 51,3% em relação a arrecadação. Nosso limite sempre foi 47%, porém, com a mudança na regra, incluindo a alíquota de recuperação do Fundo de Aposentadoria nessa conta, chegamos perto do limite legal e com as medidas de economia que tomamos, podemos conceder o reajuste e o aumento do vale alimentação dos servidores", afirma o prefeito Jacques Barbosa.

Os servidores ativos receberão ainda um aumento no valor do vale alimentação que passa de R$ 428,45 para R$ 670,00,. O acréscimo é de 48,93%. "Infelizmente a lei não permite que o vale alimentação seja alcançado aos servidores inativos, o que é incompreensível", analisa o chefe do Executivo. O reajuste no benefício aos servidores também passará a valer no dia 1º de janeiro de 2024. O vale é disponibilizado no dia 20 de cada mês.