Após seis anos, Monte Belo do Sul voltará a ter Festa da Vindima

Mais tradicional encontro voltado a promover a cultura da uva e do vinho em Monte Belo do Sul, a Festa de Abertura da Vindima vai celebrar suas origens na oitava edição do evento, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2024. A novidade foi anunciada durante a divulgação dos atrativos da festa, que ocorreu este mês que volta a concentrar sua programação no centro do município.

A maior parte da agenda se concentrará na rua Sagrada Família, no trecho em frente à prefeitura, ponto histórico no qual a festa abria a programação da Festa Nacional do Vinho (Fenavinho), de Bento Gonçalves Outras atividades vão ocorrer na rua Arthur Beltrame, no Salão Paroquial e na Praça Padre José Ferlin, bem como em seu entorno.

A migração do evento para a área central de Monte Belo - na última edição, em 2018, ele ocorreu numa região mais afastada - além de atender a um aspecto ancestral do encontro, pretende oferecer uma segurança extra aos visitantes. A ideia é impedir que a ocorrência cada vez mais constante de eventos climáticos extremos prejudiquem a experiência de quem estiver visitando a cidade.

A nova edição da Festa da Abertura da Vindima chega com uma expectativa acumulada de seis anos após a realização da última edição. Por isso, o encontro foi planejado para, em quatro dias, condensar toda riqueza cultural e econômica do belo município serrano, que conserva não só a vida simples de sua típica comunidade rural, como também os cenários de um vilarejo que guarda semelhança com o de regiões do norte da Itália, de onde veio grande parte das famílias colonizadoras da região.

A vitivinicultura, por sinal, é a base da economia de Monte Belo do Sul, cuja população é de 2,5 mil habitantes (Censo, 2022). Conhecido por ser o maior produtor per capita de uvas viníferas da América Latina - são 16 toneladas per capita/ano - aquelas utilizadas para vinhos finos, o município detém 80% da área delimitada da Indicação de Procedência (IP) Monte Belo - o restante está localizada em pequenas porções de terras de Bento Gonçalves e de Santa Tereza.

A uva é maior cultura agrícola cultivada no município, respondendo por 86,3% do total, de acordo com o Perfil das Cidades Gaúchas, do Sebrae. Por isso, a Festa da Abertura da Vindima reserva parte de sua programação para valorizar e promover a agricultura do município. "Esse é o setor é o que movimenta o nosso PIB, então a festa e todas as suas atividades estão ligadas a essa importante atividade econômica. Com esse movimento, reforçamos as convicções na vocação agrícola do município, valorizando os produtores rurais e promovendo o desenvolvimento da qualidade dos cultivares, o que fomenta, como consequência, o desenvolvimento socioeconômico de Monte Belo", analisa o prefeito.