Vistoria monitora danos das chuvas no rio Taquari

Equipes da prefeitura de Lajeado e da Defesa Civil vistoriam as margens e o leito do rio Taquari, para averiguar os danos e estragos causados após as cheias históricas de setembro e novembro. A vistoria ocorreu após as comportas da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul terem sido abertas, o que provocou a redução do nível do rio Taquari.

Conforme o prefeito, Marcelo Caumo, com a baixa das águas na semana passada foi possível fazer uma avaliação mais detalhada dos estragos, verificando o que pode causar risco à segurança das pessoas. Durante a vistoria, os profissionais verificaram danos nas margens do rio, como queda de árvores e desbarrancamentos, o acúmulo de sedimentos como areia, terra e cascalhos no leito do rio, com a formação de ilhas, além de grande quantidade de lixo e entulhos.

"Os pontos de acesso ao rio por embarcações, por exemplo, foram danificados e necessitam ser refeitos, assim como a recuperação da mata ciliar que protege as nossas margens. A vistoria também nos mostra como está a navegabilidade do rio, já que ele é um ponto de lazer para a população no verão e um dos cartões-postais do município", explicou o prefeito.