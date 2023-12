Secretaria de Viamão recebe doações para o fim de ano

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social de Viamão tem feito ações para aumentar o auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade e, nesse sentido, as doações recebidas são muito importantes para cumprir esse objetivo. A pasta recebeu, no fim da semana passada, doações de 100 cestas básicas da Legião da Boa Vontade (LBV) e 40 colchões, 65 cobertores e 74 cestas básicas do Sicredi Viamão.

As cestas básicas recebidas estão sendo destinadas às famílias cadastradas nos seis Cras da cidade. Já as doações do Sicredi irão para as vítimas das últimas enchentes e temporais. Já foram entregues 45 cestas às famílias do morro da Nossa Senhora Aparecida.

O gerente das agência Sicredi Viamão Centro, Marcos Gonçalves ressaltou que a iniciativa faz parte da política da cooperativa. "Nossos associados e colaboradores entenderam que, neste momento, era importante ajudar a comunidade local, tão impactada pelas últimas intempéries meteorológicas", disse