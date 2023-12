Programa de aceleração de startups entregou R$ 2,3 milhões para três projetos

O Comunitá, programa de investimento e aceleração de startups da Sicredi e Ventiur, completou seu primeiro ano de atuação. Até então, foram investidos R$ 2,3 milhões em três startups gaúchas: Elysios Agricultura Inteligente, de Porto Alegre; Movestock, de Caxias do Sul, e, mais recentemente, ESG Now, de Taquara. O primeiro ano da proposta foi celebrado em evento, na cidade de Novo Hamburgo. Na oportunidade, foram apresentados os resultados e acolhida a última startup investida.

Lançado em 2022, o Comunitá tem o objetivo de identificar e acelerar startups que possam contribuir com o crescimento dos associados, das comunidades e das cooperativas do Sicredi. A parceria prevê que a Ventiur faça o planejamento, a estruturação e operação do veículo de investimento. Já as cooperativas têm coparticipação nos aportes, definem as startups selecionadas e entregam os valores que aceleram o crescimento.

Welington Backes, assessor de inovação da Sicredi Pioneira, avalia que o programa consolidou sua presença como referência em investimentos com propósito. "Conseguimos destacar nosso programa não só pelo compromisso com o ecossistema empreendedor, mas também pelo papel de promover inovação e desenvolvimento regional. Desde o início, nossos objetivos eram claros: agregar soluções alinhadas à estratégia do Sicredi, oferecer novas tecnologias para nossos associados e promover o impacto positivo em nosso ecossistema regional", salienta.

Os aportes foram divididos em R$ 1 milhão para a Elysios Agricultura Inteligente, que fornece tecnologias para agricultores e integradores terem melhor gestão e rastreabilidade da produção; R$ 700 mil para a Movestock, que consiste em um marketplace que facilita o reuso de ativos excedentes entre empresas; e R$ 600 mil para a ESG Now, que concentra as funcionalidades para implementação, operacionalização e monitoramento de uma estratégia ESG 360º.