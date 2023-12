Sebrae e Instituto Áquila apresentam plano para a recuperação econômica de cidades atingidas pelas enchentes

O Sebrae e o Instituto Áquila realizaram uma reunião com a presença de gestores e secretários municipais de municípios da Região dos Vales. O evento ocorreu no auditório do Sicredi, em Encantado, e apresentou aos presentes o plano de retomada econômica para os municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A iniciativa apresenta um plano para reestruturar melhor a retomada dos municípios pós-enchente. Além de Arroio do Meio, também participarão do programa os municípios de Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum e Roca Sales.

O programa inicia em janeiro, com encontros quinzenais, envolvendo os gestores dos municípios participantes em um período inicialmente estipulado de seis meses. Na ocasião, prefeitos e secretários receberam o diagnóstico de todos os setores públicos e, a partir disso, planejar onde agir primeiro.