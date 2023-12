Samu passa a ter nova base operacional na cidade de Taquara

Foi realizada, nesta quinta-feira (21), a entrega oficial da nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Taquara. A solenidade reuniu secretários, vereadores, representantes de deputados e de diversos setores da prefeitura, no evento que abre oficialmente os trabalhos da nova base, que fica em um prédio anexo do futuro Complexo Municipal de Saúde, na avenida Sebastião Amoretti (ERS-020).

O espaço está em uma área de 120 metros quadrados, e conta com três dormitórios com banheiro, sala de estar e cozinha, área administrativa, depósito de medicamentos, almoxarifado e espaço de lavagem para higienização dos equipamentos. No local, também há um abrigo coberto e uma rampa de lavagem das ambulâncias. O Samu de Taquara conta com 31 funcionários, e realiza cerca de 300 atendimentos por mês nas cidades de Taquara, Parobé, Nova Hartz e Araricá, e também transporta pacientes entre hospitais em Sapiranga e outros municípios da região.

A construção da base do Samu também integra o projeto do Complexo Municipal de Saúde, que está previsto para ser inaugurado em março de 2024. Através do programa Avançar na Saúde, o município recebeu, em 2021, R$ 2,4 milhões em recursos para as obras.

O terreno tem 1,5 mil metros quadrados. Quando for concluído, o complexo terá serviços de Pronto Atendimento, Saúde da Mulher, atendimentos odontológicos e de fisioterapia, além de um Centro de Especialidades Médicas. O local terá três Estratégias de Saúde da Família, e se tornarão referência para aproximadamente 11 mil moradores dos bairros Centro, Cruzeiro do Sul, Morro da Cruz, Morro do Leôncio, Recreio, Sagrada Família e Santa Rosa.