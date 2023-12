Caxias do Sul terá a distribuição de 600 ceias de Natal para famílias

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul distribui, nesta sexta-feira (22), 600 ceias natalinas para famílias cadastradas no Restaurante Popular. A iniciativa, em parceria com a Associação Mão Amiga, está no quinto ano consecutivo.

As refeições especiais começaram a ser preparadas bem cedo, parte na Cozinha Experimental do Banco de Alimentos e parte no próprio Restaurante Popular, no bairro São Victor Cohab. Na tarefa de assar as aves trabalham voluntários do Instituto Amar ao Próximo e da Força Auxiliar dos Bombeiros Voluntários da Rota do Sol (fotos).

A distribuição das ceias será ao longo da sexta-feira para famílias cadastradas dos bairros Reolon, Consolação, Canyon e Campos da Serra, além da UAB (para o almoço das pessoas em situação de rua) e associações de recicladores. Os kits terão ave assada, frutas, arroz à grega, farofa, batata palha, panetone, bombons, suco e biscoitos.

A ação mobiliza muitas pessoas a cada ano. "É um trabalho que traz dignidade às pessoas que se encontram em situação de dificuldade social. Ele é fruto de um esforço de muitas mãos - servidores, parceiros e voluntários -, que levam esperança às pessoas que mais precisam, e que dificilmente teriam condições de ter uma ceia para comemorar o Natal em família", destaca o titular da pasta, Rudimar Menegotto.

A diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da pasta, Cristina Fabian Gregoletto, acredita que os benefícios vão além do alimento. "Estamos elaborando e entregando as ceias natalinas pelo quinto ano seguido e a ação aumenta a cada ano. Não se trata somente do alimento sobre a mesa, mas de toda a questão afetiva que o Natal proporciona", observa.