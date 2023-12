Custo da ceia de Natal pode variar em até R$ 385 em Pelotas

O Serviço de Educação ao Consumidor do Procon Pelotas realizou levantamento de preços em seis estabelecimentos locais, nesta semana, apurando grandes variações em relação a itens semelhantes que vão, tradicionalmente, à mesa natalina. Para exemplificar, somente em relação às aves, a alteração chega a 165%, oscilando entre R$ 39,52 e 14,89 o quilo, também sendo encontrada a R$ 18,98.

Os itens pesquisados foram, além das aves natalinas, os panetones, espumantes, filtrados, compotas, castanhas, nozes, frutas secas e cristalizadas, refrigerantes e bombons. Para este Natal, os valores estão mais elevados, em geral, do que os praticados em 2022. Os panetones se destacam pela maior variação de preços, considerando-se sabores, marcas e formas de apresentação. A pesquisa indicou preços que variam de R$ 5,60 a R$ 82,78 no tradicional doce natalino. O estudo catalogou preços levando em conta as modalidades premium, plus e cesta popular.

O Procon salienta que, para montar uma cesta com os produtos citados, o total gasto será R$ 480,64 na modalidade premium, R$ 220,06 plus ou R$ 95,56 a popular. Em 2022, para a cesta de compras premium para a ceia, o consumidor gastava 11% menos, enquanto a plus era 9% mais barata e a popular 7%.

O serviço de defesa do consumidor destaca que a pesquisa de preços e o planejamento antecipado do cardápio da ceia são fundamentais para quem deseja economizar e oferece dicas importantes a serem seguidas. Deve-se observar se o produto adquirido foi anunciado em publicidade, exigir a emissão da nota fiscal na hora da compra e estar atento a questões como a validade.