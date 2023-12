Novo Hamburgo é escolhida pelo BID e terá plano voltado à descarbonização

A prefeitura de Novo Hamburgo foi uma das duas cidades brasileiras contempladas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para receber cooperação técnica, sem qualquer custo, para o município na elaboração de um projeto inovador no âmbito ambiental: a elaboração do Plano Municipal de Descarbonização. A outra cidade foi Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.