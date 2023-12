Novo píer é inaugurado na orla da cidade de Guaíba

A população de Guaíba ganhou, nesta quarta-feira (20), um novo píer da Orla do Guaíba. A obra é um dos resultados do programa Avançar no Turismo que, em 2022, destinou um aporte de R$ 131 milhões em recursos do Estado para investimentos nesse segmento.

A prefeitura submeteu três projetos: o de restauro do Museu Carlos Nobre, da revitalização da Escadaria 14 de Outubro e a construção do novo píer, sendo este o vencedor, recebendo mais de R$ 2 milhões aportado pelo governo do Estado e R$ 753.4 mil de contrapartida do município.

"O píer é o elo que faz parte do projeto do turismo. Descendo da Escadaria 14 de Outubro, onde se encontra a história do município e faz justamente essa ligação com o rio, em direção á ilha. É o primeiro equipamento público já dentro do projeto da nova orla que está sendo entregue", destacou o prefeito Marcelo Maranata.