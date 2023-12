Vale do Rio Pardo terá ação para qualificar professores da região

O Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) do Vale do Rio Pardo (Centro TEA) lançou, nesta quarta-feira (20) o programa regional de qualificação de educadores "Acolher é Desenvolver". A meta é atingir 400 professores das redes públicas - municipal e estadual - de escolas dos 13 municípios consorciados. As ações consistem na capacitação e entendimento da compreensão, manejo e acolhimento de pacientes com TEA. Os seminários de formação iniciam no primeiro semestre do ano que vem.

A partir do levantamento de informações sobre os dados de alunos das redes públicas regionais com autismo, chegou-se ao quantitativo de 781 alunos que precisariam de um atendimento especializado na região. "Com base neste levantamento, entendemos que é necessária uma ação do Centro TEA. São situações que nos desafiam de forma constante, por isso, precisamos criar alternativas que viabilizem formas melhores de atendimento e acolhimento a estes alunos em nossos municípios", defende o presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), Gilson Becker.

O programa Acolher é Desenvolver será divido em dois módulos, por meio de seminários que serão realizados na região. A proposta é que, o primeiro seja realizado logo no início do primeiro semestre de 2024. A data deverá ser definida nos próximos dias, quando abrirão as inscrições para os profissionais da educação. O público-alvo são professores de escolas de Educação Infantil e Salas de Recursos, dos 13 municípios que compõem a região 28 de saúde do Rio Grande do Sul. Com isso, estima-se que 400 profissionais sejam alcançados pela formação, que será realizada pela equipe técnica do Centro TEA do Cisvale