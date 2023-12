UCS pode instalar curso de medicina em São Francisco de Paula

O prefeito de São Francisco de Paula, Marcos Aguzzolli participou de reunião com a equipe diretiva da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e representantes dos municípios da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara), para discutir a viabilidade de instalação de uma faculdade de medicina em São Francisco de Paula. Um edital, publicado pelo Ministério da Educação em outubro pré-selecionou 116 regiões de saúde do território brasileiro, em 1.719 municípios, resultando em até 5.700 novas vagas em cursos de Medicina em todo Brasil. A região da Ampara é uma das regiões selecionadas.

A UCS já conta com uma faculdade de medicina em Caxias do Sul. A proposta de instalação de um novo curso em São Francisco de Paula é uma forma de ampliar o acesso à formação médica na região. Para Aguzzolli, a possibilidade de ter o curso na cidade representaria uma grande conquista. "A UCS tem se destacado pela qualidade do ensino e pela formação de profissionais altamente capacitados, o que certamente irá refletir na formação dos futuros médicos que passarão pela instituição em São Francisco de Paula", comemora Aguzzolli.

Durante a reunião, o professor e vice-reitor da UCS Asdrubal Falavigna, destacou que a implantação da faculdade de medicina formará uma nova comunidade de cuidados médicos. "Essa região é composta por diversos municípios que enfrentam grandes desafios na área da saúde, como falta de profissionais e dificuldade de acesso aos serviços básicos. Com a implementação da faculdade de medicina em São Francisco de Paula, espera-se que a população de toda a Região 6 de Saúde seja atendida de forma mais eficiente e com maior qualidade, garantindo assim uma melhoria significativa na qualidade de vida dessas pessoas", destacou Falavigna.