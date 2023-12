Badesul vai ceder R$ 5 milhões para obras em Arroio do Sal

O Badesul Desenvolvimento vai contribuir com melhorias na infraestrutura de Arroio do Sal, no Litoral Norte. Por meio do contrato de financiamento assinado na agência de fomento, serão disponibilizados R$ 5 milhões para a cidade.

Desse recurso, R$ 3,5 milhões serão utilizados em serviços de recapeamento asfáltico em vias de acesso a três escolas. Já R$ 1,5 milhão será empregado para tornar a iluminação pública sustentável, com a substituição das lâmpadas de mercúrio por luminárias de LED. "Por meio do programa Badesul Cidades, apoiamos iniciativas voltadas ao crescimento econômico e aliadas às preocupações ambientais e sociais que precisamos adotar para não comprometermos as atuais e futuras gerações", ressalta o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

De acordo com o prefeito de Arroio do Sal, toda a população será beneficiada. "A renovação das condições de tráfego deve favorecer diretamente a comunidade escolar. E a nova iluminação vai tornar mais seguro o deslocamento dos turistas que visitam a cidade, especialmente durante o veraneio", afirma Angst. Essa não é a primeira vez que a agência de fomento investe no progresso do município. A primeira motoniveladora da cidade foi adquirida por meio de um financiamento com o banco de fomento.