Novas lixeiras são instaladas ao longo do calçadão em Torres

A população que for ao calçadão da beira-mar de Torres, no Litoral Norte, pode observar implantação de novas lixeiras no calçadão, entre a Praia da Guarita e a Praia dos Molhes. Os primeiros pontos contemplados foram a Praia Grande, a Prainha e a Praia da Cal. As novas lixeiras são uma iniciativa da prefeitura junto com empresas credenciadas, que fornecerão as lixeiras a serem instaladas.

As lixeiras instaladas serão mantidas por meio dos credenciados, podendo estes serem pessoas jurídicas, pessoas físicas ou entidades sociais, e devem estar em conformidade com as diretrizes que a municipalidade dispõe, especialmente aquela relativa ao uso do solo urbano, postura e gestão de resíduos sólidos. As lixeiras estão divididas em lixo seco e orgânico, para gerar a sensibilização e estímulo à separação dos resíduos sólidos.

Os interessados necessitam apresentar requerimento à Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, indicando os locais onde desejam instalar as lixeiras, podendo optar pela instalação em frente ao estabelecimento do interessado ou outro lugar de sua escolha, desde que haja prévia autorização do proprietário do estabelecimento ou residências localizadas no local escolhido.

Para melhor atender moradores e visitantes, a faixa de areia também recebeu bombonas plásticas de 200 litros para acondicionamento de lixo. Além disso, cada quiosque localizado na faixa de areia deverá disponibilizar no mínimo quatro bombonas para seu estabelecimento.

Com o mesmo propósito de oferecer um veraneio com qualidade no quesito gestão de resíduos sólidos, desde o fim de semana passada a coleta convencional de lixo conta com nove caminhões para o recolhimento de lixo. O aumento foi feito considerando a grande demanda e o pico no número de pessoas frequentadoras da praia de Torres.