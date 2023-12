Praça criada para autistas é inaugurada em Rio Grande

A prefeitura de Rio Grande, em colaboração com a Associação TEAmo, inaugurou a Praça Azul. O espaço recreativo é um marco não apenas para a comunidade, mas para a cidade, consolidando-se como a primeira praça especialmente projetada para pessoas no espectro do Transtorno do Espectro Autista (TEA), abrangendo crianças, jovens e adultos. O espaço de lazer fica situado na rua Arroio Grande, no Balneário Cassino

Durante a cerimônia de lançamento estiveram presentes o prefeito do Rio Grande, Fábio Branco, a secretária de Desenvolvimento, Inovação e Turismo e primeira-dama, Lu Compiani, a presidente da Associação TEAmo, Fátima Rocha, a Coordenadora dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, Cibele Rocha, representantes do poder público municipal e famílias que colaboraram com o desenvolvimento do espaço.

De acordo a coordenadora dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, Cibele Rocha, a praça foi idealizada para o público autista com um cercado de proteção e brinquedos adaptados. "O portão é projetado de maneira simples mas que dificulta a fuga de alguma criança. Ela também conta um jardim sensorial com ervas cheirosas, balanços de diversos tamanhos incluindo dois para autistas adolescentes e adultos, um playground com escorregador que também é mais largo, espaço redário para as famílias levarem suas redes, caminho do alfabeto e amarelinha dos números", comenta a coordenadora.

Ainda, novos brinquedos como gira-gira, escorregadores e pula-pula já foram adquiridos. A Praça Azul conta também com um quadro de comunicação alternativa e aumentativa que permite com que a criança possa se comunicar por meio de sinais. Os investimentos para a construção da praça são oriundos de parcerias com instituições privadas e públicas, bem como da realização de eventos beneficentes. Planeja-se, ainda, a colocação de banheiros e um espaço de convivência para as famílias.

O projeto da praça foi idealizado ainda no ano passado pela Associação TEAmo, que ao compartilharem suas experiências e vivências, explicitaram a necessidade de um espaço próprio onde seja possível realizar atividades recreativas em segurança. Após as discussões, o grupo entrou em contato com a secretária municipal do Cassino, que trabalhou juntamente às famílias para o desenvolvimento da Praça Azul.