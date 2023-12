Gravataí cria cartão para compra de material escolar

A volta às aulas de 2024 trará uma novidade para Gravataí. O prefeito Luiz Zaffalon assinou o contrato de prestação de serviços do Cartão Material Escolar na cidade. A iniciativa irá oferecer até R$ 150,00 para os estudantes comprarem os materiais escolares para o próximo ano letivo.

A iniciativa institui um cartão de débito ou sistema de aplicativo, que é destinado exclusivamente à aquisição direta de material escolar. A ferramenta será disponibilizada a cada aluno, por meio de seus pais e/ou responsáveis legais. Com o objetivo de também fomentar o comércio e a economia local a compra dos materiais escolares, por meio do cartão ou aplicativo, poderá ser feita em qualquer estabelecimento comercial varejista de artigos de papelaria e material escolar, sediado e registrado no município.

Os valores já foram definidos pela prefeitura. Alunos do Pré II recebem R$ 136,75; do primeiro ano do ensino fundamental, R$ 124,96; do 2º e 3º ano, R$ 136,01; do 4º e 5º ano, R$ 126,74 e do 6º ao 9º ano, o repasse será de R$ 153,77. O valor disponível do cartão poderá ser utilizado em mais de um estabelecimento comercial, de acordo com a livre escolha do beneficiário.

"Essa iniciativa vai gerar mais empregos e mais investimentos para o município. Além disso, também vamos servir de exemplo para outras cidades no estado. Se fizermos sempre a mesma coisa não saímos do lugar, por isso estamos pensando diferente e estamos crescendo", explica o prefeito.

O cartão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do aluno, o número do CPF de seu responsável legal e o código do Inep. As instruções para a aquisição dos materiais serão informadas posteriormente, em parceria com as escolas municipais, em data a ser definida.