Trem dos Vales finaliza passeios e estima R$ 10 milhões a mais na economia local

A temporada 2023 do Trem dos Vales encerrou no domingo (17) depois de cinco meses de passeio entre o Vale do Taquari e a Serra gaúcha. Iniciada em 12 de agosto, no fim de semana dos pais, a quinta edição estimava a realização de 92 passeios com a adesão de 45 mil turistas e visitantes. No entanto, uma paralisação de 14 dias no calendário de passeios depois da catástrofe climática registrada em setembro mudou o número final. Foram registrados 32.347 passageiros em 63 passeios.

Nesta edição, a coordenação do passeio estima que o gasto médio por turista nos estabelecimentos comerciais da região foi de R$310, o que gerou um incremento de R$10 milhões na economia regional, conforme as projeções. Pelo menos 350 empreendimentos entre restaurantes, pousadas, hotéis, padarias, postos de combustível, agências de viagens, farmácias, empresas de ônibus, parques, agroindústrias familiares e vinícolas são impactados pelos passeios que neste ano tiveram um papel ainda mais significativo.

"Nesta edição, mais do que nunca, reafirmamos nosso compromisso de contribuir social e economicamente com a região, que precisou de apoio e ações de incentivo para retomar suas atividades depois dos períodos de dificuldades", destaca o coordenador do Trem dos Vales, Rafael Fontana.