Comitiva do Vale do Taquari conhece ações em cidades de SC

Uma comitiva do Vale do Taquari, com a participação de prefeitos da região, representantes de Defesa Civil, dentre outras lideranças, realizam visitas técnicas em Santa Catarina nesta semana. O objetivo das visitas é conhecer a infraestrutura e as práticas adotadas por municípios do estado vizinho que já enfrentaram tragédias naturais, a exemplo das enchentes de setembro e novembro que atingiram o Vale. A visitação iniciou no domingo (17) e começou pelo Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres de Florianópolis. Nesta segunda-feira (18), a comitiva seguiu para Blumenau. As cidades foram escolhidas por conta das iniciativas adotadas para minimizar efeitos de cheias e desastres naturais e por serem referência nacional no controle de catástrofes.