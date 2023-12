Acesso asfáltico até Amaral Ferrador vai custar R$ 54 milhões

Reivindicação histórica dos moradores de Amaral Ferrador, o acesso asfáltico ao município começa a ser construído. As obras têm investimento de R$ 54 milhões do governo do Estado. Com uma extensão de 37 quilômetros, ligando o município até a BR-116, o acesso teve ordem de início assinada pelo governador Eduardo Leite na solenidade de anúncio do Plano de Investimento em Rodovias, em outubro.

Neste mês, a empresa contratada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) começou a executar os serviços de limpeza do terreno, escavação de valas e colocação das primeiras camadas de brita. De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, nos próximos meses, estão previstos os serviços de cortes, terraplanagem, limpeza do terreno, colocação das camadas de base e a primeira camada de revestimento asfáltico.

"Com o recurso liberado, já está sendo possível realizar os trabalhos iniciais de terraplanagem, que são necessários para liberar a frente de pavimentação e dar um bom ritmo", disse Faustino.

Além de contribuir para deixar o trânsito mais seguro na ERS-354, a construção do acesso municipal ajudará a escoar a produção da cidade, baseada no cultivo de tabaco, feijão e milho e na criação de ovinos, bovinos e suínos, parte importante da economia local.

"É uma obra fundamental para o desenvolvimento de Amaral Ferrador e de toda a região. Hoje, é necessário percorrer quase 40 quilômetros de estrada de chão para acessar o município. A construção do acesso é importante, também, para a economia, pois estimulará empresas a se instalarem na região", destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.