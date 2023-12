Imbé vai receber pontos de coleta de tampinhas plásticas

O município de Imbé, no Litoral Norte, vai contar com a distribuição de ecopontos para a coleta de tampas plásticas nos órgãos da prefeitura destinados a receber, mediante entrega voluntária de pessoas físicas e jurídicas, tampas plásticas, independente do modelo, tamanho ou cor. Todo o material que for recolhido nos ecopontos será destinado para a entidade assistencial Associação Beneficente Amigas da Mama do Litoral (ABAMI). Após o recebimento do material a entidade assistencial fará a segregação por cores e entregará ao programa, tendo, após a pesagem, o recebimento dos recursos financeiros provenientes da entrega.

Para aumentar os níveis de conhecimento, Executivo também ficará responsável pela realização de gincanas com a rede municipal de snsino, para fomentar a arrecadação de tampas plásticas e estimular as crianças e adolescentes para as causas ambientais e sociais. A implementação de uma lei na cidade que estimular a economia circular também corrobora com um dos objetivos do programa que, além da distribuição dos recursos para as entidades assistenciais, é a conscientização e a desmistificação a respeito do plástico, que é um material 100% reciclável.

"O plástico é um material nobre e, ao voltar para a indústria, transforma-se em dinheiro novamente. Quando mudamos nosso comportamento e começamos a realizar o destino adequado das tampas plásticas, atendemos o tripé da sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Qualquer tampa de plástico faz parte do programa, independentemente da cor e tamanho", destaca Simara Souza, gerente do Instituto SustenPlást.

Atualmente todos os recursos obtidos pelo programa Tampinha Legal são entregues integralmente para 337 entidades assistenciais participantes. Durante os sete anos em que vem realizando este trabalho, já foram contabilizados mais de R$ 3,3 milhões. O Tampinha Legal conta com pontos de coleta distribuídos pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal e Bahia.