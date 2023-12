Poço das Antas realiza a inauguração de novas placas turísticas

O município de Poço das Antas promoveu a inauguração de placas turísticas. O evento é uma iniciativa da prefeitura municipal em parceria com o Sicredi, o Sebrae e a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales, Amturvales e Emater.

Representando a Amturvales, o vice-presidente e prefeito de Sério, Moisés de Freitas destacou que todos temos que nos sentir pertencentes ao turismo. "Além dos nossos pontos turísticos, também temos nós que sentir que somos parte do turismo. Somos nós que recebemos e acolhemos bem as pessoas que a cada município visitam. Turismo se faz assim com união e com cooperação", frisa.

Segundo a prefeita de Poço da Antas, Vânia Branckamnn, a inauguração das placas turísticas foi um trabalho desenvolvido a bastante tempo entre os municípios que muito se apoiam em projetos como esse. " Está mais do que na hora de desenvolver o turismo no município de Poço das Antas e essas placas se fazem necessárias uma vez que dão mais visibilidade aos nossos espaços. É por meio da união dos municípios que conseguimos alcançar resultados como esse", comenta.