Concessionária responsável pela ERS-122 vai subsidiar pedágio dos moradores de São Sebastião do Caí

A Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), em colaboração com a prefeitura de São Sebastião do Caí, estabeleceu a implementação de um programa pioneiro para subsídio tarifário para os moradores locais. A iniciativa visa atenuar impactos aos residentes da praça de pedágio em Portão e ao futuro do sistema free flow na região, que deve entrar em operação em fevereiro de 2024. A construção do novo pórtico será no km 4,4 da ERS-122 e substituirá o atual ponto de cobrança.

O acordo entre a CSG e a Prefeitura de São Sebastião do Caí contempla a desoneração do custo para veículos leves de moradores ou de titulares de microempresas ou empresas de pequeno porte estabelecidos nos bairros Areião, Conceição e São Martim, cujos veículos estejam registrados no município de São Sebastião do Caí. O subsídio será aplicado a um carro ou moto por residência e começa nesta segunda-feira (18)

Para solicitar o benefício da prefeitura, é necessário levar o documento do veículo e o comprovante de endereço na base de atendimento ao cliente da CSG, localizada no km 2 (sentido sul) da ERS-122. A concessionária assumiu a gestão da rodovia pelos próximos 30 anos.