Canoas entrega plano ao Estado para regularizar 300 lotes

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, recebeu do prefeito em exercício de Canoas, Cris Moraes, o plano de trabalho para a regularização fundiária de 300 lotes no bairro Guajuviras. O convênio deverá ser firmado por meio do programa Regulariza, Tchê, eixo do RS Seguro, com aporte de 70% do governo do Estado para a execução da ação e contrapartida de 30% da administração municipal.

"Serão 300 famílias que passarão a ter o título de propriedade dos seus lares. A regularização fundiária comprovadamente promove o aumento dos índices de segurança nas comunidades, além de garantir a oferta de serviços essenciais como saneamento básico, saúde e educação", complementou Gomes.

De acordo com a diretora de Regularização Fundiária da pasta estadual, Daiane Malabarba, o processo será submetido a uma série de análises legais, para que então o termo entre Estado e prefeitura seja assinado ainda este ano. O objetivo é que a cidade seja incluída no bloco de regularizações que o governo do Estado pretende oficializar nas próximas semanas, o qual prevê a regularização de 1.770 lotes, em Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Tupanciretã.