Prefeitura inicia a primeira etapa do Pacto pela Inovação de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo está promovendo uma consultoria para desenvolver o Pacto pela Inovação de Passo Fundo, em parceria com a empresa Wise Innovation, sediada em Porto Alegre, RS. Esta semana marca o início da primeira etapa do Pacto pela Inovação de Passo Fundo, que consiste em encontros com diversos participantes do ecossistema de inovação. Esses encontros possibilitam a construção de um diálogo transparente que norteará os próximos passos do projeto.

Dentro da primeira etapa do pacto, a metodologia será estendida ao longo dos primeiros meses de 2024, com visitas e entrevistas a outros atores, instituições e empresas do município. Trata-se de um compromisso conjunto e coordenado que envolve organizações, empresas, instituições de ensino, governos e outros agentes. O objetivo é estimular a inovação e o empreendedorismo em um território, por meio da definição de uma visão de futuro compartilhada, da cocriação de projetos e da construção de uma governança local.

O Pacto pela Inovação de Passo Fundo será dividido em seis módulos. O primeiro módulo consiste em aprofundar o diálogo com os principais atores do município, por meio de entrevistas. Essas entrevistas têm como objetivo analisar o cenário atual do município, identificar potenciais para inovação e desenvolvimento, entender as principais dificuldades e dores enfrentadas pela comunidade e identificar a vocação do município.

Para a secretária de Inovação, Bárbara Fritzen, a participação constante de diversos atores, como iniciativa privada, poder público, instituições de ensino e pesquisa, bem como a sociedade civil organizada, é fundamental para o sucesso do projeto. "Tem sido um momento emblemático para Passo Fundo e região no que tange à inovação. O Pacto pela Inovação de Passo Fundo será mais um vetor que contribuirá para o impulsionamento do ecossistema de inovação regional", ressalta a secretária.