Santa Maria publica edital para obras na Vila Belga e avenida Rio Branco

A prefeitura de Santa Maria publicou licitação para escolher empresa que será responsável pela reforma dos canteiros centrais da avenida Rio Branco e dos passeios da Vila Belga, localizados no Distrito Criativo Centro-Gare. O processo licitatório ocorre com fornecimento de material e mão de obra.

O valor estimado do serviço é de R$ 1.3 milhão. A obra tem previsão de ser concluída em 180 dias. A abertura das propostas vai acontecer no dia 4 de janeiro. "A reforma dos canteiros da Avenida Rio Branco e das calçadas da Vila Belga, assim como tantas obras recentes, contribuem para a revitalização do Centro Histórico de Santa Maria. A partir do momento em que Gare e Praça Saldanha Marinho estiverem finalizadas, teremos um passeio público rico em detalhes que vai conectar o Distrito Criativo Centro-Gare", destaca o vice-prefeito Rodrigo Decimo.

Nos canteiros da avenida Rio Branco estão previstas recomposição do piso com pedra portuguesa, substituição dos bancos e troca dos postes de iluminação e lixeiras. Já na Vila Belga, por orientação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), serão revitalizados os passeios públicos e os postes de iluminação, que seguem o padrão arquitetônico do local histórico. Além disso, serão instalados módulos de mobiliário urbano, compostos por bancos, lixeiras e floreiras. O serviço ocorre nas ruas Manoel Ribas, André Marques, Ernesto Beck e Doutor Wauthier.