Pelotas sanciona lei para facilitar a criação de moradias populares

A prefeita Paula Mascarenhas sancionou a lei que oferece benefícios ao Programa Pelotas Moradia Popular para as faixas 1 e 2. A legislação visa estimular a construção de habitações populares em conformidade com as regras do programa federal Minha Casa, Minha Vida. O objetivo é atender famílias com renda de até R$ 2,6 mil na faixa 1 e entre R$ 2,6 mil e R$ 4,4 mil na faixa 2.

A legislação estabelece critérios para incentivar uma localização estratégica aos projetos de habitação popular, de forma a facilitar o acesso aos serviços públicos como saúde, educação, lazer e emprego, além de diminuir a segregação socioespacial e as desigualdades, e promover uma cidade mais justa e equitativa. As propostas de construção serão avaliadas com base em categorias que classificam melhorias para as pessoas e para o território, incluindo o meio ambiente, onde será implantado o empreendimento.

Os conjuntos habitacionais deverão estar localizados em área urbana consolidada, com acesso a equipamento de saúde básica a uma distância a pé máxima de 2,5 quilômetros, computada a partir do centro do terreno, ou acessível por transporte público coletivo em tempo inferior a 30 minutos. Eles também deverão estar situados com acesso a ponto de ônibus em uma distânciade até 500 metros do acesso principal do empreendimento.

Serão permitidas edificações de até 15,9 metros com elevador, de acordo com as determinações do Plano Diretor de Pelotas para Conjuntos Habitacionais, e de até 13,25 metros sem elevador. Nestes casos, deverá ser assegurada a reserva de vagas das unidades térreas às famílias que tenham mulher como responsável pela unidade familiar, bem como aquelas de que façam parte crianças de zero a seis anos; pessoas com deficiência, devendo o imóvel ser adaptado à deficiência apresentada.

As construtoras responsáveis pela construção das habitações populares cadastrados no programa Minha Casa, Minha Vida terão redução nos impostos e taxas, de acordo com o número de melhorias incluídas nos projetos que beneficiem os moradores e o entorno do empreendimento, listadas na tabela de critérios construtivos, sociais e urbanísticos.

Para os empreendimentos cadastrados na faixa 1 serão elegíveis ao recebimento dos seguintes benefícios fiscais: redução entre 80% a 100% sobre o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); isenção total apenas até a conclusão da obra do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU); redução entre 80% a 100% do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); e isenção total do pagamento das taxas incidentes sobre formalidades necessárias à execução e aprovação das obras.

Já para os empreendimentos cadastrados na faixa 2 serão elegíveis ao recebimento dos seguintes benefícios fiscais: redução entre 70% a 100% sobre o ITBI; isenção total apenas até a conclusão da obra do IPTU; redução entre 70% a 100% do ISSQN; e isenção total do pagamento das taxas incidentes sobre formalidades necessárias à execução e aprovação das obras.