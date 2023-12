Comusa assina contrato para iniciar obras da ETE Luiz Rau em NH

A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo assinou o contrato, na semana passada com a empresa vencedora da licitação, a MGM Serviços Técnicos, de Porto Alegre, para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Luiz Rau. A obra, quando finalizada, dará um salto de 50% no tratamento de esgoto do município.

Com um orçamento de mais de R$ 70 milhões, financiados pela Caixa e Banrisul, com contrapartida da autarquia, essa será a maior obra da história da Comusa na cidade do Vale do Sinos. A concretização da ETE é uma luta que foi prioridade da gestão da autarquia desde 2017.

O sistema da ETE Luiz Rau vai integrar as 11 estações de tratamento já existentes no município e que, hoje, tratam em torno de 8% do esgoto de toda cidade, incluindo a Roselândia e Vila Palmeira, ambas entregues ainda nesta gestão. A autarquia já pensa na próxima etapa, que pode elevar o tratamento a 90% de toda Novo Hamburgo, caso o projeto seja aprovado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). "Com o sistema da ETE do Arroio Pampa, que vai requerer um volume muito maior de recursos, e que se interligará ao sistema da ETE Luiz Rau, garantindo um aumento exponencial do saneamento no município. Com isso, estamos encaminhados para garantir o Marco do Saneamento bem antes do prazo estipulado, em 2033", aponta o vice-prefeito e diretor-geral, Márcio Lüders

Após a assinatura do contrato, a autarquia de Novo Hamburgo deve emitir, nos próximos dias, a ordem de início das obras. A previsão de conclusão é no final de 2024, de acordo com o cronograma.