Mutirão quer zerar fila de cirurgias de catarata em Lajeado até janeiro

A Secretaria da Saúde de Lajeado realiza um mutirão de cirurgias de catarata. Já foram realizadas 308 cirurgias de 396 previstas. Até o momento, a fila já foi reduzida em 77%, e a meta do município é zerar este número em janeiro.

São pacientes que estavam aguardando na fila de espera, que é administrada pelo governo do Estado, e que agora tiveram seu atendimento agilizado. O município investiu R$ 728 mil de recursos próprios para prestar um atendimento mais ágil ao cidadão. O mutirão começou em setembro, tendo sido realizadas 125 cirurgias nos meses de setembro e outubro, 112 em novembro e 71 em dezembro.

As cirurgias foram realizadas no Instituto de Oftalmologia, do município de Encantado. Os pacientes atendidos na rede básica, quando necessitam de algo mais complexo ou específico, são encaminhados pelo posto de saúde para as chamadas referências, que são as instituições conveniadas pelo SUS para aquele tipo de consulta, exame ou cirurgia.

O agendamento para essas referências acontecem pelo Sistema de Gerenciamento de Consultas (Gercon), que é administrado pelo Estado. Após a primeira consulta, se houver indicação médica para realizar cirurgia, o paciente fica em uma fila interna do prestador do serviço (instituição que faz a cirurgia), e o agendamento acontece conforme os recursos repassados

Neste caso, a fila vai andando na medida em que há verba para o pagamento das cirurgias, e vão sendo chamados os pacientes mais graves de todos os municípios que usam aquele serviço como referência. Para evitar esta espera, o município do Vale do Taquari contratou as cirurgias, de modo que eles pudessem ser atendidos fora da fila.