Nova emergência do hospital Dom João Becker, em Gravataí, entra em operação

O Hospital Dom João Becker abre as portas da nova emergência nesta segunda-feira (18). Com investimento da prefeitura de Gravataí e do governo do Estado na ordem de R$ 8 milhões, a primeira etapa da ampliação abrange 20 novos leitos exclusivos para pacientes do SUS. Após a conclusão das três fases, ao longo do ano que vem, o setor terá um total de 35 leitos disponíveis à população.

O novo espaço do hospital, que tem gestão da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre desde 2018, terá uma estrutura moderna, equipada e ampliada, permitindo complementar a qualificação dos serviços de pronto atendimento. Ao final das três fases, a nova emergência SUS passará dos atuais 405 metros quadrados para 1.330 metros quadrados e dos atuais nove para 35 leitos (adultos e pediátricos), além de ampliar a quantidade de poltronas para aplicação de medicamentos (de seis para 13 unidades) e contar com salas de apoio assistencial.

"A nova estrutura vai qualificar ainda mais o atendimento. Sempre buscamos que as pessoas se sintam bem atendidas, em especial nos cuidados hospitalares, à altura do que a população deseja e merece", destaca o prefeito Luiz Zaffalon.

Para a direção do hospital, a nova obra representa um marco para a saúde no município. "Essa entrega atende o anseio de uma cidade que se tornou polo de desenvolvimento no Estado e que necessita de serviço de saúde à altura do que representa", comenta o superintendente do hospital, Antonio Weston.

A parceria entre o município e a Santa Casa permitiu uma série de avanços na área de saúde. No final de 2021, foi entregue uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Dom João Becker, obra muito aguardada pelo município e que trouxe enormes ganhos à população. A nova estrutura teve sua área ampliada de 257 metros quadrados para 515 metros quadrados e o número de leitos duplicado, aumentando de 10 para 20.