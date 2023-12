Parque do Chimarrão passa por melhorias em Venâncio Aires

Com seus 26 hectares, o Parque Municipal do Chimarrão é um importante complexo destinado ao lazer e às práticas esportivas em Venâncio Aires. O parque é coordenado há dois anos por Noredi Rodrigues, responsável por comandar os projetos e a equipe do local. Sob a sua coordenadoria, são contabilizadas mais de 10 reformas e revitalizações, totalizando um investimento de R$ 2 milhões para melhorias e novas obras que visam enriquecer a experiência dos visitantes.

Entre os maiores investimentos realizados no Parque do Chimarrão, nos últimos meses, está a reforma do kartódromo. O complexo recebeu um aporte de R$ 395 mil. As melhorias abrangem a pista e a sede do Venâncio Aires Kart Clube, que recebeu nova remodelagem, pinturas, iluminação de LED e cercamento eletrônico.

A fim de proporcionar mais conforto aos frequentadores e bem-estar aos animais, outro importante espaço que obteve melhorias é a pista de rodeio. A área recebeu levante para passagem dos cavalos, revitalização na pista e no espaço do narrador, além da cobertura da mangueira dos fundos.

De acordo com Noredi, além das reformas das áreas de lazer, o Parque do Chimarrão recebeu melhorias na rede elétrica, modernização da iluminação com lâmpadas de LED e renovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), para todos os espaços. Além disso, com o apoio da ONG Consciência e Atitude (Coat), foi possibilitada a pintura da pista de skate. No momento, estão sendo trocados os postes de madeira por concreto e implementadas cercas na quadra de vôlei de areia.

Ao refletir sobre esses dois anos de gestão, o coordenador compartilha: "Investimos não apenas em infraestrutura, mas também em proporcionar um espaço que vá ao encontro da essência das pessoas, estimulando a conexão e proporcionando boas experiências. É muito gratificante ver a comunidade desfrutando das melhorias implementadas", destaca Noredi.

Atualmente a equipe liderada por Noredi Rodrigues é composta por mais sete pessoas, sendo dois vigilantes e cinco profissionais que realizam serviços gerais. "Cada membro desempenha um papel crucial e o grupo vem dando conta. Estamos fazendo um bom trabalho, e esse sucesso é dedicado à minha equipe, pois ninguém faz nada sozinho", enfatiza.

Para o próximo ano, Rodrigues projeta continuar esse caminho de evolução, com foco especial em eventos de grande magnitude, como a 17ª Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim). "O Parque tem sediado diversos eventos, movimentando os finais de semana. Estamos garantindo que eventos de grande porte, como a Fenachim, transcorram de maneira mais fluida, evitando correrias excessivas e, por consequência, minimizando custos", finaliza Rodrigues.